Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda KP TANY ile Karşılaşıyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda KP TANY ile Deplasmanda Karşılaşacak

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nda 3. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray Çağdaş Faktoring, 13 Kasım’da Çek Cumhuriyeti'nin KP TANY takımıyla karşı karşıya gelecek.

Maç Bilgileri

Mücadele, Brno'daki Starez Arena Vodova'da, Türk Saati ile 18.00'de başlayacak.

Takım Performansları

Galatasaray Çağdaş Faktoring, grup aşamasındaki ilk iki maçında 2 galibiyet ile başarılı bir başlangıç yaptı. Diğer yandan KP TANY ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Takımlar arasındaki bu karşılaşma, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.