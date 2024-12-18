Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Son 16'ya Yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Başarı Eğrisi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 82-75 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, Sırbistan'daki ilk müsabakada da rakibine 95-72 gibi net bir skorla üstünlük sağlamış oldu.

Galatasaray, her iki maçta sergilediği performansla, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki iddiasını güçlendirdi ve basketbolseverlerin takdirini kazandı. Şimdi gözler, Galatasaray'ın bir sonraki rakibinde!