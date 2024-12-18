DOLAR
35,02 -0,19%
EURO
36,3 0,99%
ALTIN
2.937,14 1,31%
BITCOIN
3.578.429,24 4,35%

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Son 16'ya Yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı 82-75 yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:07
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Son 16'ya Yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Başarı Eğrisi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 82-75 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, Sırbistan'daki ilk müsabakada da rakibine 95-72 gibi net bir skorla üstünlük sağlamış oldu.

Galatasaray, her iki maçta sergilediği performansla, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki iddiasını güçlendirdi ve basketbolseverlerin takdirini kazandı. Şimdi gözler, Galatasaray'ın bir sonraki rakibinde!

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri 2023 Sahiplerini Buldu
2
Manisa Basket, FMP'yi Farklı Geçti: 103-84
3
Anadolu Efes Kızılyıldız'ı Mağlup Etti: Mijatovic'ten Gurur Dolu Açıklamalar
4
Türk Telekom, Cedevita Olimpija'yı 80-74 Geçti!
5
Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etti
6
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gruplara Yükseldi
7
Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa'da Pachuca'yı 3-0 Yenerek Şampiyon Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı