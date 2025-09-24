Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne 86-46 ile yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme rövanşında ACS Sepsi-SIC'i 86-46 yenerek 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi'nde yer aldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:27
Rövanşta farklı galibiyet

Basketbolda Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri rövanş maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını 86-46 yenerek büyük bir farkla sahadan ayrıldı.

İlk maçı da 81-48 kazanan sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçlarla 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Normal sezonda rakipler

Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Galatasaray, B Grubu'nda yer alacak. Gruptaki rakipler şöyle: Sopron Basket (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya) ve Flammes Carolo Basket (Fransa).

Grupta ilk üç sırayı alan takımlar organizasyonda ikinci tura adını yazdıracak.

