Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne 86-46 ile yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi biletini kaptı
Rövanşta farklı galibiyet
Basketbolda Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri rövanş maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını 86-46 yenerek büyük bir farkla sahadan ayrıldı.
İlk maçı da 81-48 kazanan sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçlarla 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Normal sezonda rakipler
Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Galatasaray, B Grubu'nda yer alacak. Gruptaki rakipler şöyle: Sopron Basket (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya) ve Flammes Carolo Basket (Fransa).
Grupta ilk üç sırayı alan takımlar organizasyonda ikinci tura adını yazdıracak.