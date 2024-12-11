Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı Mağlup Ederek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda İleri Gitti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı Farklı Geçti
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 95-72'lik skorla galip gelerek önemli bir avantaj elde etti.
Başkent Belgrad'daki Zeleznik Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın ilk periyotta gösterdiği etkili performansla başladı. İlk çeyreği 29-21 önde tamamlayan Galatasaray, soyunma odasına ise 54-31 gibi farkla gitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü korumaya devam eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğe 74-52 önde girerek karşılaşmayı 95-72 üstün tamamladı.
Rövanş 18 Aralık'ta
İki takım arasındaki rövanş maçı, 18 Aralık Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Galatasaray, elde ettiği bu galibiyetle Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmekte kararlı görünüyor.