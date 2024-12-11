DOLAR
34,86 -0,02%
EURO
36,6 0,25%
ALTIN
3.043,56 -0,92%
BITCOIN
3.515.419,74 -4,64%

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı Mağlup Ederek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda İleri Gitti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı 95-72 yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 21:23
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı Mağlup Ederek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda İleri Gitti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı Farklı Geçti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 95-72'lik skorla galip gelerek önemli bir avantaj elde etti.

Başkent Belgrad'daki Zeleznik Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın ilk periyotta gösterdiği etkili performansla başladı. İlk çeyreği 29-21 önde tamamlayan Galatasaray, soyunma odasına ise 54-31 gibi farkla gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü korumaya devam eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğe 74-52 önde girerek karşılaşmayı 95-72 üstün tamamladı.

Rövanş 18 Aralık'ta

İki takım arasındaki rövanş maçı, 18 Aralık Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Galatasaray, elde ettiği bu galibiyetle Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmekte kararlı görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Aris Midea'yı Geçti
2
Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig Maçları Alanya'da Gerçekleşti
3
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası'nda Galip Geldi
4
Mourinho: '2-0 Göğsümüze Bıçak Darbesi Gibi Oldu'
5
Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı 3-1 Yendi
6
Valverde: Fenerbahçe'yi Mağlup Etmek Bizim İçin Önemliydi
7
Kızak Milli Takımı Avusturya'da Eğitim Kampında

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin