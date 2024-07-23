Galatasaray Çağdaş Faktoring Quanitra Hollingsworth'u Yeniden Kadrosuna Kattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Transfer Hamlesi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Quanitra Hollingsworth transferini gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, 2020-2021 sezonunda da sarı-kırmızılı formayı başarıyla giymişti.

Hoş Geldin Quanitra!

Kulübün resmi açıklamasında, "Bir kez daha parçalı forma ile mücadele edecek olan Quanitra Hollingsworth'a 'hoş geldin' diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz." denildi.

Üst Düzey Performans

35 yaşındaki Hollingsworth, 1.96 metre boyu ile basketbol sahalarında fark yaratmaya devam edecek. Türk Milli Takımı'nda da mücadele eden oyuncu, yeni sezon için büyük umut vadediyor.