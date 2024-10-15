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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva ile Karşılaşıyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın FIBA Avrupa Kupası'nda Sportiva'yı konuk edecek. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:02
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva ile Karşılaşıyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva'yı Ağırlıyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu ikinci maçında, yarın akşam Portekiz temsilcisi Sportiva ile karşılaşacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve saat 20.00'de başlayacak.

İlk Maçların Analizi

Önceki gruptaki maçında Galatasaray, deplasmanda Baxi Ferrol'u 83-66 gibi net bir skorla devirdi. Diğer taraftan Sportiva, ilk maçında evinde KP Tany Brno'ya 73-63 mağlup oldu.

Taraftar Desteği

Sarı-kırmızılı takım, taraftarının önünde çıkacağı bu ilk grup maçında galibiyet hedefliyor.

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