Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva'yı 32 Sayı Farkla Mağlup Edip Play-Off'a Yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda Kritik Zafer

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nda 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda karşılaştığı Portekiz ekibi Sportiva'yı 76-44 gibi etkileyici bir skorla mağlup ederek gerekli başarıyı elde etti.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, gruptaki dördüncü galibiyetini alarak son maçlar öncesi play-off turuna yükselmeyi garantiledi. Pavilhao Sidonio Serpa Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada Galatasaray, ilk çeyreği 28-16, devreyi ise 42-20 önde tamamlamayı başardı.

Maçın Öne Çıkan İsimleri

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Galatasaray, final periyoduna 59-31 liderlikle girdi ve karşılaşmayı bu avantajla 76-44 kazanmayı başardı. Takımın önemli oyuncularından Jisu Park 16, Ayşe Cora 12 ve Cecilia Zandalasini ise 11 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Sportiva'nın en skorer ismi Alison Cyreena Lewis 19, Pamela-Therese Effangova ise 12 sayıyla mücadele etti, ancak bu performans mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Son Maç Öncesi Hazırlıklar

Galatasaray Çağdaş Faktoring, gruptaki 6. ve son maçında 27 Kasım Çarşamba günü sahasında Çekya temsilcisi KP TANY Brno ile karşı karşıya gelecek. Takım, bu maçı kazanarak gruptaki üstünlüğünü pekiştirmek istiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.