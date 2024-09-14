Galatasaray, Çaykur Rizespor'u Ağırladı: Notlar ve Gözlemler

Galatasaray-Çaykur Rizespor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılı ekipte, yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ilk 11'de yer aldı.

Osimhen'e Taraftar Desteği

Galatasaray formasıyla sahaya çıkan Victor Osimhen, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Isınma esnasında tribünlere çağrılan Nijeryalı futbolcu, taraftarlarının sevgi gösterisine "üçlü" yaparak karşılık verdi.

Yunus Akgün'ün İlk Başlangıcı

Bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı bulan Yunus Akgün, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşılaşmasında dikkat çeken isimlerden biri oldu. Geçen sezonu İngiltere'de kiralık geçiren Akgün, bu sezonki ilk 11'deki yerini aldı.

Düşmanlıklara Son Veren Davinson Sanchez

Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez, maça ilk 11'de başlayarak takıma dönüş yaptı. Kolombiyalı stoper, önceki haftalarda oynamadığı maçların ardından sahada yer aldı.

Metin Oktay Anıldı

Galatasaraylı taraftarlar, "Taçsız Kral" olarak bilinen efsane futbolcu Metin Oktay'ı ölümünün 33. yılında andı. Statta, Oktay için hazırlanan pankartlar büyük yankı uyandırdı.

Yoğun Taraftar Desteği

Galatasaray, iç saha maçlarında son iki sezondur 40 binin üzerinde seyirci ortalaması yakalarken, bu karşılaşmada da taraftarlarının yoğun desteğini hissetti.

Narin Güran Anması

Müsabaka sırasında, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolup cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran anıldı. Tribünlerde, "Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı" yazılı pankart açıldı.