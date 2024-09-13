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Galatasaray Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Galatasaray, yarın Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de karşılaşıyor. Rakibine karşı son 4 maçta galip geldi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:49
Galatasaray Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Galatasaray Çaykur Rizespor İle Karşılaşıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede, hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligdeki Durum

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 3 maçta 9 puan elde ederek lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 4 puanla 12. sırada bulunuyor ve ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle düşük bir performans sergiliyor.

Takımda Sakatlıklar

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlıkları nedeniyle maça çıkamayacak. Icardi, Adana Demirspor mücadelesinde, Ziyech ise Fas Milli Takımı ile oynadığı maçta sakatlandı.

Yeni Transferler Sahada Olabilir

İtalyan takımı Napoli'den kiralanan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, yarınki maçta ilk kez Galatasaray formasını giyebilir. Osimhen teknik direktör Okan Buruk tarafından görevlendirilirse, Çaykur Rizespor karşısında sahada olacak. Jakobs'un durumu ise maç günü netleşecek.

Sezon Performansı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 maçında toplam 9 gol atmış durumda. Son 6 resmi maçında ise 3 galibiyet elde etti fakat kalesini gole kapatamadı. Bu süreçte Beşiktaş'tan 5 gol, Young Boys takımından ise toplam 5 gol yedi.

Çaykur Rizespor ile Rekabet

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanmasıyla dikkat çekiyor. Bu maçlarda 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik galibiyetlerle rakibini geride bıraktı.

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