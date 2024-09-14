Galatasaray, Çaykur Rizespor'u İlk Yarıda Mağlup Etti

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Mücadele Etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, İstanbul temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarıda Atılan Goller

Maçın başlama düdüğünden sadece 3 dakika sonra, Galatasaray öne geçti. Sara, rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşla topu altıpas üstündeki Sanchez'e aktardı. Sanchez, iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı.

15. dakikada Galatasaray'dan yeni bir fırsat daha geldi. Sara'nın köşe atışında, penaltı noktası civarında Osimhen kafa vuruşu yaptı, fakat top yandan auta çıktı.

25. dakikada Galatasaray'da bir diğer gol geldi. Sara'nın ortasında altıpas içinde Abdülkerim Bardakçı, topu ağlara göndermeyi başardı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Galatasaray, söz konusu mücadelede ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.