Galatasaray, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında, 9 Mart Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde başladı. İdman, dinamik ısınmayla devam etti ve ardından üçe üç oyun ile geniş alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Son bölümde, antrenman dört takımlı bir turnuvayla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat yapacağı idmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.