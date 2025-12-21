Galatasaray'da 4 Değişiklik: Buruk, Kasımpaşa 11'ini Yeniledi

Buruk, Kasımpaşa karşısında 4 isim değiştirdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan RAMS Başakşehir maçının 11'ine göre ilk 11'de dört değişikliğe gitti.

Buruk; Arda Ünyay, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz ve Ahmed Kutucu'nun yerine Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Galatasaray'ın 11'i

Mücadeleye Galatasaray; Günay Güvenç, Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün ve Arda Ünyay bekliyor.

Taraftarların Icardi'ye özel desteği

Isınma sırasında Galatasaraylı taraftarlar, Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye ayrı bir ilgi gösterdi. Taraftarlar tüm oyuncuları tribüne çağırırken Icardi'yi iki kez davet etti; 32 yaşındaki futbolcu talepleri kırmayarak iki defa taraftarların yanına gitti ve fotoğraf çektirdi.

Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi için "Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun parçası" pankartı açtı.

