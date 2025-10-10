Galatasaray'da Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıt Heykeli Açıldı

120. yıl etkinlikleri kapsamında RAMS Park'ta düzenlenen törenle anıt kamuoyuna sunuldu

Galatasaray Kulübü'nün kuruluşunun 120. yılı etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen heykellerinin yer aldığı anıt törenle açıldı.

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulüp yönetim kurulu üyeleri ile eski başkanlar Alp Yalman ve Adnan Polat katıldı.

Dursun Özbek konuşmasında, "Bugün burada 3 büyük ismi onurlandırmak için değil, Galatasaray'ın ve Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne ışık tutan 3 değeri bir araya getirmek için toplandık. Bu heykel sadece bir anıt değildir. Bu heykel, bir fikir zincirinin ve medeniyet yolculuğunun sembolüdür. Tevfik Fikret'in de müdürlüğünü yaptığı Galatasaray Lisesi'nin temelleri atıldığında bu kurumun amacı sadece bilgi öğretmek değildi. Bu kurumun amacı aynı zamanda devletine ve milletine hizmet verecek gençler yetiştirmekti. Bu vizyon da yıllar sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yoluna dönüştü. Bu vizyon aynı zamanda 1905 yılında Türk olmayan takımlarını yenmek için kurulan Galatasaray Kulübüne de can verdi."

Özbek, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün burada Atatürk'ün vizyonu, Tevfik Fikret'in düşüncesi ve Ali Sami Yen'in inancı bir heykelde değil, bir ruh bütünlüğünde birleşiyor. Atatürk, bu topraklara özgürlük, laiklik ve çağdaşlık fikrini kazandırdı. Tevfik Fikret, lisedeki öğrencilerine erdemli bir yaşamın önemini öğretti. Ali Sami Yen, gençleri spor ve kardeşlikle buluşturdu. Bu üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey, Galatasaray'ın kendisidir. Tevfik Fikret, sadece Türk edebiyatının büyük bir ismi değildir. Kendisi kulübün hami başkanı olarak Galatasaray'ın karakterini belirleyen en önemli düşünürlerden biridir. Atatürk'e ilham veren ahlakı, vicdanı ve bilimi merkeze alan felsefesi, bugün hala Galatasaray'ın damarlarında dolaşmaktadır."

Heykeltıraş Rahmi Aksungur, çalışmaların 1 yıldan fazladır sürdüğünü belirterek, "Bu süreç içerisinde özellikle Eray Yazgan'a, Timur Kuban'a, Sedat Artukoğlu'na ve Necmi Dilmen'e teşekkür ederim. Çok destek verdiler. Cumhuriyet'in 100. Yıl Komitesi'ne de ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Açılış, Dursun Özbek ile eski başkanlar Alp Yalman ve Adnan Polat tarafından gerçekleştirildi. Törende ayrıca "Cumhuriyet'in 100. Yıl Komitesi" üyeleri, Özbek'in elinden plaketlerini aldı.

