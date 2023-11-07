Galatasaray'da ayrılık rüzgarı: Gitmek için hazırlıklara başladı

Galatasaraylılara kötü haber! O isim takımdan ayrılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı: Gitmek için hazırlıklara başladı
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Sarı kırmızılı takımın favori isimlerinden biri takıma veda etmeye hazırlanıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY'DA ÜZÜCÜ VEDA

Performansıyla gözleri dolduran ve taraftarın da kısa sürede sevgisini kazanan Sacha Boey ile ilgili gelişmeler paylaşıldı. Takım favori futbolcunun kontratını uzatmak istiyordu. 480 bin Euro ödeme alan ve takımın en az kazanan isimlerinden olan Sacha Boey için yeni bir zam oranı düşünülüyor ve Galatasaray yönetiminin Sacha Boey ile anlaşma sağladığı paylaşılmıştı. 

bu isim sarı kırmızılı takıma veda edecek

Maaşla ilgili bir sorunu olmadığı öğrenilen Sacha Boey serbest kalma maddesinin 25 milyon Euro olacağını öğrendikten sonra masadan kalktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinin istediği oyuncunun takımlarla görüşme yapacağı öğrenildi. 

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