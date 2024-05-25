Galatasaray’da başkanlık yarışı: Özbek büyük farkla önde

Galatasaray, yeni yönetimini ve başkanını seçme için bugün Galatasaray Lisesi’nde toplandı. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi, saat 15.00’da sona erdi. Galatasaray Kulübü başkanlık yarışında mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışıyor.

Oylama için kurulan 20 sandıktan şimdiye kadar 8 sandık tamamen açıldı. İlk sonuçlara göre Dursun Özbek, 1282 oyla ilk sırada yer alırken; Süheyl Batum ise 410 oya ulaştı.

Seçimlerde yaklaşık olarak 10 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu, ancak genel kurulda sadece 4 bin 415 kişi oy kullandı.