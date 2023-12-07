Galatasaray'da bir dönem kapanıyor: Muslera'nın yerine o isim geliyor

Galatasaray henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamadığı Fernando Muslera'nın veliahtını Brezilya'da buldu. Galatasaray'ın efsanesi ve eski kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı ekibe Botafogo forması giyen Lucas Perri ismini önerdi.

Galatasaray'da bir dönem kapanıyor: Muslera'nın yerine o isim geliyor
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Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme görüşmelerine başlamamış olmasına rağmen, gelecekteki kalecisini aramak için Brezilya'ya yönelmiştir. Kulübün efsanevi figürü ve önceki kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Galatasaray'a bir eldiven önerisinde bulunmuş ve Botafogo forması giyen Lucas Perri ismini öne çıkarmıştır.

Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 12 yıl boyunca kalesini başarıyla koruyarak bir dizi kupa kazanmış ve bu sezonun sonunda sözleşmesi sona erecektir. Geleceği belirsiz olan Muslera için Galatasaray, Claudio Taffarel'in önerisi doğrultusunda Brezilya'yı hedef alarak gelecekteki kalecisini belirlemiştir.

fernando muslera

Claudio Taffarel'in ısrarıyla gündeme gelen Lucas Perri'nin ismi, Galatasaray yönetimi tarafından dikkate alınmıştır. Botafogo forması altında istikrarlı bir performans sergileyen 25 yaşındaki kaleci, bu sezon 62 maçta görev alırken kalesinde 52 gol görmüş ve 28 maçta gole izin vermemiştir.

Fernando Muslera'nın futbolu bırakma isteği, Montevideo Wanderers'ta düşünüldüğünde, Galatasaray'ın Lucas Perri'yi gelecek sezonun kalecisi olarak seçme konusunda önemli bir adım attığı söylenebilir. Bu gelişmeler, sarı-kırmızılı takımın kaledeki geleceğini belirleme yolunda kritik bir dönemeçtir.

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