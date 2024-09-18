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Galatasaray'da Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı

Galatasaray Kulübü, eylül ayı olağan divan kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek mali tabloları açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:00
Galatasaray'da Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Galatasaray Kulübü, eylül ayı olağan divan kurulu toplantısını Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenledi. Toplantıya, Kulüp Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Mali Durum ve Sponsorluklar Üzerine Açıklamalar

Toplantıda mali tabloyu açıklayan Dursun Özbek, "Bu dönemde yaklaşık 5,5 milyar liralık dönem sonu karına ulaştık. Bu, Galatasaray tarihindeki bir rekor. Spor gelirlerimiz 2 milyar lirayı geçerken, sponsorluk gelirlerimiz de 60 milyon avroya ulaştı." dedi. Özbek, mevcut durumda 40'tan fazla firmayla sponsorluk anlaşması yapıldığını ve bu sözleşmelere uyulmadığı takdirde fesih edileceğini vurguladı.

Özbek, Galatasaray Adası'nın önemine de değinerek, "Kulüp için adanın tapu ve üst kullanım hakkını aldık. Burası üyelerimizin kullanımına daha iyi imkanlarla sunulacak." açıklamasında bulundu.

Proje Gelişmeleri ve Tesisleşme Hedefleri

Dursun Özbek, Mecidiyeköy'deki konut projesinin 1,3 milyon lira gelir sağladığını belirtti. Ayrıca, Florya üst kullanım hakkının önemine değinerek, bu projelerin sürecinin bağımsız bir komisyon tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Bir başka önemli konu olan tesisleşme için ise, "Aslantepe Projesi, gelecekte kulübü taşımak için kritik bir unsur. Amatör branşlarımızı burada toplamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Karaborsa Bilet Skandalları ve Hakem Atamaları Üzerine Düşünceler

Karaborsa bilet iddiaları hakkında konuşan Özbek, "Bu durumu yakından takip ediyoruz. Suçlu kim olursa olsun cezasını çekecek," dedi. Ayrıca, Süper Lig'de derbi maça atanan hakemi de eleştiren Özbek, "Merkez Hakem Kurulu başka hakem bulamadı mı?" sorusuyla dikkat çekti.

İbrahim Hatipoğlu'nun Mali Sunumu

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, mali sunumda 8,959 milyar liralık bir hasılat elde ettiklerini duyurdu. Hatipoğlu, 483 milyon lira brüt kar elde edildiğini ve faaliyet olarak 2,2 milyar liralık zarar görüldüğünü aktardı.

Aykutalp Derkan'dan Açıklamalar

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe derbisi öncesi takım hakkında asimetrik bir saldırı olduğunu belirtti. "Sahada yenemeyeceklerini anlayanlar, farklı oyunlarla camiaya zarar vermeye çalışıyorlar," dedi.

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