Galatasaray'da Okan Buruk'tan Avusturya Kampı Değerlendirmesi

Okan Buruk'tan Pozitif Kamp Yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da geçirdikleri kamp sürelerini olumlu bir şekilde değerlendirdi. Buruk, "İstediğimiz gibi iki kamp geçirdik. Sakatlığımız yok, her şey yolunda" ifadelerini kullanarak takımın durumunu özetledi.

Hazırlık Maçında Parma'ya Karşı

Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya'nın Liezen bölgesinde Summer Series Upper Austria turnuvası kapsamında Parma ile karşılaştı. Maç sonucunda 2-0’lık bir yenilgi alan Galatasaray, teknik direktör Buruk'un değerlendirmelerine göre, "Milli takımdan dönen futbolcularımız var. Onları hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlamak istiyoruz" dedi.

Teknik Taktikler ve Sakatlık Önlemleri

Buruk, oyuncuları bazı mevkilerinde denemeler yaparak yorgunluklarını azaltmayı hedefledi. "Benim için burada en kötü şey sakatlık yaşamak. Bunun olmaması için yorgun oyuncularımı değiştirdim" açıklamasında bulundu. Oyuncuların performansını değerlendiren Buruk, "Bütün oyuncularıma süre verip oynatmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Transfer Durumu ve Gelecek Planları

Okan Buruk, takımın kadrosunun iyi olduğunu belirterek, "Şimdilik sadece orta sahaya transfer düşündüğümüzü söyleyebilirim. Sağ beke transferimizi yaptık, geleceğe yönelik ilk isteğimiz orta saha" dedi. Geçen sezonki başarıda büyük rolü olan oyuncularına güvendiğini de ekledi.

Ceza Durumu Hakkında Bilgi Verdi

Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda takımın başında bulunamayacağını belirterek, "Sparta Prag maçı sonrası benim hatamdı. 2 maç ceza aldım" dedi. Bu durumdan üzüntü duyduğunu ifade eden Buruk, "Ben hep sahada oldum, bu sefer farklı bir deneyim yaşayacağım" ifadelerine yer verdi.