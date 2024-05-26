Galatasaray'da Okan Buruk'un rekoru tehlikede! Konyaspor maçı şampiyonluğu belirleyecek

Galatasaray, Konyaspor'a yenilirse bir ilk yaşanacak

Süper Lig'in son haftasında nefes kesici bir mücadele olacak. Lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk olurken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Her iki maç da saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonluk Şansı!

Galatasaray, Konyaspor'u yenerek veya berabere kalarak şampiyonluğunu ilan edebilir. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yenmesine bağlı kalacak.

Okan Buruk'un Rekoru Tehlikede!

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak 73 lig maçına çıktı. Bu maçlarda üst üste 2 mağlubiyet yaşamadı. Fakat geçen hafta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, Konyaspor'a da yenilmesi durumunda Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 2. mağlubiyetini almış olacak.

Maçın Anahtar Noktaları:

Galatasaray, Konyaspor'dan 1 puan alması durumunda bile şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yendiği senaryoda Galatasaray da Konyaspor'a mağlup olursa sarı-lacivertliler şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olacak.

Galatasaray'ın son 8 deplasman maçında galibiyet alarak büyük bir başarı yakaladı.

Fenerbahçe, geçen hafta derbide Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk umutlarını canlı tutan Fenerbahçe, bu hafta da İstanbulspor'u yenerek rakibinin puan kaybını bekleyecek.