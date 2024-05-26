Bist 100
10.709,46 0%
DOLAR
32,18 -0,15%
EURO
34,99 0,11%
ALTIN
2.413,94 0,31%

Galatasaray'da Okan Buruk'un rekoru tehlikede! Konyaspor maçı şampiyonluğu belirleyecek

Süper Lig'in son haftasında heyecan dorukta! Galatasaray Konyaspor'u, Fenerbahçe İstanbulspor'a karşı. Kim şampiyon olacak? Okan Buruk'un Galatasaray'daki rekoru tehlikede!

Yayın Tarihi: 26.05.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 15:33
Galatasaray'da Okan Buruk'un rekoru tehlikede! Konyaspor maçı şampiyonluğu belirleyecek

Galatasaray, Konyaspor'a yenilirse bir ilk yaşanacak

Süper Lig'in son haftasında nefes kesici bir mücadele olacak. Lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk olurken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Her iki maç da saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonluk Şansı!

Galatasaray, Konyaspor'u yenerek veya berabere kalarak şampiyonluğunu ilan edebilir. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yenmesine bağlı kalacak.

Okan Buruk'un Rekoru Tehlikede!

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak 73 lig maçına çıktı. Bu maçlarda üst üste 2 mağlubiyet yaşamadı. Fakat geçen hafta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, Konyaspor'a da yenilmesi durumunda Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 2. mağlubiyetini almış olacak.

Maçın Anahtar Noktaları:

Galatasaray, Konyaspor'dan 1 puan alması durumunda bile şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yendiği senaryoda Galatasaray da Konyaspor'a mağlup olursa sarı-lacivertliler şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olacak.

Galatasaray'ın son 8 deplasman maçında galibiyet alarak büyük bir başarı yakaladı.

Fenerbahçe, geçen hafta derbide Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk umutlarını canlı tutan Fenerbahçe, bu hafta da İstanbulspor'u yenerek rakibinin puan kaybını bekleyecek.

İLGİLİ HABERLER

16 Mayıs’ta açıklandı! Aracınıza yakıt almadan önce hemen bunu yapın

Ankara üniversitesi KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak! Başvuru şartları açıklandı

Belediyeden bedava ekmek kampanyası! O hanelere bedava ekmek dağıtılıyor

Konut kredilerinde faiz en dibe çekildi! Bu konut desteğiyle ev sahibi olmayan kalmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
6
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
7
Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

Memur alımlarına bir yenisi daha eklendi! Kamu personellerinde yeni yüzler aranıyor

Sadece 15.000 TL’yle arazi sahibi olabilirsiniz! Bu taşınmazlar bedavaya satılıyor

16 Mayıs’ta açıklandı! Aracınıza yakıt almadan önce hemen bunu yapın

Dolar yere çok sert çakıldı! Yatırımcıları üzecek haber duyuruldu

Ankara üniversitesi KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak! Başvuru şartları açıklandı

İki asgari ücret fiyatına arazi fırsatı! 30.000 TL’si olanlar koşsun

Zamlar dur durak bilmiyor! Bu hizmetlere bir zam daha geldi

Konut kredilerinde faiz en dibe çekildi! Bu konut desteğiyle ev sahibi olmayan kalmayacak

Ev sahibi olmak isteyene müjde! Fiyatlar bir daha hiç bu kadar uçup kaçamayacak O önlem alındı

Belediyeden bedava ekmek kampanyası! O hanelere bedava ekmek dağıtılıyor

Garanti Bankası bir ilke daha imza attı! Anında 40.000 TL hesabınıza yatacak

Bakanlık KPSS puanı istemiyor! Bu kadrolara çok sayıda personel alımı duyuruldu