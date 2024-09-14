Galatasaray'da Yeni Bir Dönem: Roland Sallai Tarihe Geçti

Galatasaray'da Roland Sallai Dönemi

Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai ile birlikte tarihindeki 207. yabancı futbolcusunu transfer etti.

Macaristan'dan Gelen İlk Futbolcu

Roland Sallai, Galatasaray tarihinin ilk Macar futbolcusu olma özelliği taşıyor. Kulüp, Almanya'nın Freiburg ekibinden transfer ettiği Sallai ile birlikte daha önce kadrosuna dahil ettiği 206 yabancı oyuncunun yanına bir yenisini ekledi.

Freiburg'daki Performansı

Geçtiğimiz sezon Freiburg formasıyla 37 maça çıkan Sallai, bu süreçte 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Yabancı Oyuncu Çeşitliliği

Galatasaray, 1959'dan bu yana en fazla Brezilyalı futbolculara yönelmiş ve kadrosuna 25 Brezilyalı oyuncu katmıştır. Yugoslavya 16 futbolcuyla ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer almaktadır.

Türk Asıllı Yabancı Oyuncular

Galatasaray, farklı ülke vatandaşı olan Türk asıllı 7 futbolcuyla da sahalarda boy gösterdi. Bu isimler arasında Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok gibi oyuncular bulunmaktadır.

Galatasaray'ın Tüm Yabancı Futbolcuları

Galatasaray'ın geçmişteki yabancı oyuncuları arasında birçok önemli isim yer alıyor. Aşağıdaki tabloda Galatasaray'ın transfer ettiği yabancı futbolcuların sayıları ve ülkeleri listelenmiştir:

Brezilya: 25

Yugoslavya: 16

Romanya: 15

Fransa: 10

Almanya: 9

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Roland Sallai'nin transferi ile Galatasaray, uluslararası oyuncu portföyünü genişletirken, Türk futboluna da yeni bir yüz kazandırmış oldu.