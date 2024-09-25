Galatasaray'da Yönetim Değişikliği: Cenk Ergün İstifa Etti

Galatasaray'da Yeni Bir Dönem Başlıyor

Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı Dursun Özbek, futbol direktörlüğü görevini yürüten Cenk Ergün'ün istifasını resmi olarak kabul etti.

Cenk Ergün'ün İstifası

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2024 yılları arasında futbol direktörlüğü görevini üstlenen Cenk Ergün’ün istifası, başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eder, gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sosyal Medyada Duyurdu

Cenk Ergün, istifa kararını 13 Eylül tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurmuştu.

, sporculuk ve yönetim alanında yeni bir yol haritası çizerken, bu değişiklikle birlikte kulüpte bir dönem daha sona ermiş oldu.