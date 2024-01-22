Galatasaray'da Zaha'nın golü tartışma başlattı

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Zaha'nın attığı golün ayrıntıları ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılı takımda Zaha'nın Trabzonspor'un ağlarını havalandırdığı gol öncesinde faul yapmakla suçlanması sosyal ağlarda kafa karışıklığına neden oldu.

FAUL VAR MI?

Zaha'nın, atış öncesi Trabzonsporlu defans oyuncusu olan Rayyan Bania'yı itme durumu sosyal medya platformlarında tartışmalara neden oldu.

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