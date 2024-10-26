Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Karşılaşma
5. haftada Galatasaray Daikin ile Bahçelievler Belediyespor arasında gerçekleşen voleybol maçı, Galatasaray Daikin'in 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Sonuç:
5. haftada Galatasaray Daikin ile Bahçelievler Belediyespor arasında gerçekleşen voleybol maçı, Galatasaray Daikin'in 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Sonuç:
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