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Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u müthiş bir oyunla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:09
Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Karşılaşma

5. haftada Galatasaray Daikin ile Bahçelievler Belediyespor arasında gerçekleşen voleybol maçı, Galatasaray Daikin'in 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Sonuç:

Galatasaray Daikin 3 - 0 Bahçelievler Belediyespor

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