Galatasaray Daikin Balkan Kupası'nda İkinci Galibiyetini Elde Etti

Galatasaray Daikin İkinci Galibiyetini Kutluyor

2024 Kadınlar Voleybol Balkan Kupası’nda yer alan Galatasaray Daikin, İstanbul'da düzenlenen organizasyonda önemli bir başarıya daha imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın ikinci maçında Kosova temsilcisi KV Drita ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Maç Sonuçları

Maç sonucunda Galatasaray Daikin, setleri 25-8, 25-12 ve 25-7 gibi farklı skorlarla kazanarak oldukça dominant bir oyun sergiledi. Bu galibiyet, takımın Balkan Kupası'ndaki devam eden başarılı performansını pekiştirdi.

Dişim Medya

Öte yandan, turnuvanın diğer maçında Yunan ekibi PAOK, Bosna-Hersek'ten ZOK Igman takımını 3-0 mağlup etti. Bu sonuçlar, Balkan Kupası’nın rekabetçi yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.