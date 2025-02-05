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Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda Chieri'76'ya 3-1 Yenildi

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Chieri'76'ya 3-1 mağlup oldu. Rövanş 18 Şubat'ta İtalya'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 22:13
Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda Chieri'76'ya 3-1 Yenildi

CEV Kadınlar Challenge Kupası Yarı Finali Başladı

CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin, konuk ettiği İtalya'nın Chieri'76 ekibine 3-1 mağlup oldu. Maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Rövanş Maçı 18 Şubat'ta

Bu sonuçla birlikte, Galatasaray Daikin, final yolunda zorlu bir sınav verdi. Karşılaşmanın rövanşı ise 18 Şubat Salı günü İtalya'da oynanacak. Maçın sonucu, tura geçen takımı belirleyecek.

Yarı finalde galip gelen takım, diğer yarı final eşleşmesinde SC Potsdam ile Roma Volley arasındaki mücadele galibiyle finalde karşılaşacak.

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