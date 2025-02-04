Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası Yarı Finalinde Chieri'76'yı Konuk Ediyor

Galatasaray Daikin, Yarı Finalde Chieri'76 ile Karşılaşıyor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın İtalya'nın Chieri'76 ekibini konuk edecek. Müsabaka, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19:30'da başlayacak.

Maçın Hakemleri

Karşılaşmayı Slovakya'dan Jana Niklova ile Kuzey Makedonya Voleybol Federasyonu'ndan Josip Hristov yönetecek.

Galatasaray Daikin'in Yolculuğu

Bir önceki turda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle mücadele eden Galatasaray Daikin, deplasmandaki maçı 3-0 galip kapatırken, evinde oynadığı karşılaşmayı da 3-2 kazanarak yarı final biletini almayı başardı.

Chieri'76'nın Performansı

Chieri'76, çeyrek finalde Portekiz'in Benfica ekibini 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçerek bu aşamaya yükseldi.

Rövanş Maçı ve Final İhtimali

İki ekip, bu karşılaşmanın rövanşını 18 Şubat'ta İtalya'da oynayacak. Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.