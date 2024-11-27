Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Rakibini Farkla Yendi

Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Açıklayıcı Bir Galibiyet Elde Etti

CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turunun ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda İsviçre'nin Sm' AESCH takımını 3-0'lık skorla mağlup etti.

Rakip Takım Karşısında Üstün Performans

Galatasaray, Pfeffingen'de gerçekleşen bu zorlu karşılaşmada setleri sırasıyla 25-18, 25-13 ve 25-17 şeklinde kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Rövanş Maçı İstanbul'da

Bu önemli karşılaşmanın rövanşı, 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın bu üstün performansını sürdürüp, adını sonraki tura yazdırıp yazdırmayacağı merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.