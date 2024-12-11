Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Sm' AESCH'i Ağırlıyor

Galatasaray Daikin, 8'li Finalde Sm' AESCH'i Konuk Ediyor

Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turunun rövanş maçında, yarın İsviçre'nin Sm' AESCH takımını ağırlayacak. Buluşma, İstanbul’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, yarın saat 19.30'da başlayacak. İlk maçta Galatasaray Daikin, Sm' AESCH takımını deplasmanda 3-0 yenerek önemli bir avantaj elde etmişti. Bu maç, ev sahibi takım için turu geçme şansını artıracak bir fırsat olacak.