Galatasaray Daikin'de İlkin Aydın 2 Hafta Sahalardan Uzak

Galatasaray Daikin kaptanı İlkin Aydın, sağ ayak bileği burkulması nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:49
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör İlkin Aydın'ın sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulma nedeniyle takımdan uzak kalacağını açıkladı.

Kulüp açıklaması

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir. Sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiştir. Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Detay: Kulüp, doktor kontrolü sonrası oyuncunun 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

