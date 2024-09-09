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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nda ZOK Igman ile Mücadele Edecek

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yarın ZOK Igman ile Balkan Kupası'nda karşılaşacak ve şampiyonluk için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:05
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nda ZOK Igman ile Mücadele Edecek

Gelecek Maç: Galatasaray Daikin vs. ZOK Igman

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yarın İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Balkan Kupası çerçevesinde Bosna Hersek'in ZOK Igman takımı ile karşı karşıya gelecek. Önemli Bir Organizasyon

Bu yılki Kadınlar Balkan Kupası, 10-12 Eylül tarihlerinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşecek. Etkinliğe Galatasaray Daikin'in yanı sıra ZOK Igman, KV Drita (Kosova) ve PAOK (Yunanistan) takımları da katılacak. Şampiyona Kazananı CEV Challenge Kupası'na Gidiyor

Balkan Kupası'nı kazanacak takım, Avrupa'nın prestijli organizasyonlarından biri olan CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Bilet Bilgisi

Voleybolseverler, karşılaşmaların biletlerini www.biletinial.com internet sitesi üzerinden temin edebilirler. Maç Programı

10 Eylül Salı:

  • 15.00 KV Drita - PAOK
  • 19.00 Galatasaray Daikin - ZOK Igman (TRT Spor Yıldız)

11 Eylül Çarşamba:

  • 15.00 PAOK - ZOK Igman
  • 19.00 Galatasaray Daikin - KV Drita (TRT Spor Yıldız)

12 Eylül Perşembe:

  • 15.00 KV Drita - ZOK Igman
  • 19.00 Galatasaray Daikin - PAOK (TRT Spor Yıldız)

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