Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, VC Wiesbaden İle Karşılaşacak

Galatasaray Daikin, VC Wiesbaden'ı Ağırlıyor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, önümüzdeki günlerde CEV Challenge Kupası 16'lı final turunda önemli bir maça çıkacak. Takım, Almanya'dan gelen VC Wiesbaden ile karşılaşacak.

Maç Detayları

Bu kritik mücadele, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşecek. Maç, yarın saat 19.30'da başlayacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için salonda yerlerini alacaklar.

Rövanş Müsabakası

İki takım arasındaki bu mücadele sonrası rövanş maçı ise 14 Kasım'da Almanya'da gerçekleştirilecek. Turu geçen takım, 8'li final turuna yükselecek.

Heyecan dolu bu karşılaşmalar, voleybolseverler için büyük bir bekleyiş oluşturuyor.