Galatasaray'dan 9 Yaşındaki Taraftar Yiğit Kurt İçin Taziye Mesajı

Galatasaray Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki taraftarı Yiğit Kurt için bir taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kurt'un Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasını izlemek amacıyla İstanbul'a gelirken geçirdiği trafik kazasında vefat ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Minik taraftarımız ve spor okullarımızda futbol eğitimi alan Yiğit Kurt’un vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Kurt ailesine acı kayıpları için başsağlığı diliyor, tedavi altında olan baba Serkan Kurt’a da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gerçekleşen bu kazanın ardından beyin ölümü gerçekleşen Yiğit Kurt'un organları bağışlanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.