Galatasaray'dan Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklar

Galatasaray'da Çaykur Rizespor Maçına Yoğun Hazırlık
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile gerçekleştireceği karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Antrenman
Sarı-kırmızı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda aktivasyon, pas çalışmaları ve topa sahip olma idmanlarının ardından dar alanda oyun çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Gelecek Antrenman
İstanbul temsilcisi, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın siyasi devam edecek.