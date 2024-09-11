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Galatasaray'dan Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklar

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Florya'da antrenmanlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:08
Galatasaray'dan Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklar

Galatasaray'da Çaykur Rizespor Maçına Yoğun Hazırlık

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile gerçekleştireceği karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Antrenman

Sarı-kırmızı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda aktivasyon, pas çalışmaları ve topa sahip olma idmanlarının ardından dar alanda oyun çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Gelecek Antrenman

İstanbul temsilcisi, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın siyasi devam edecek.

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