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Galatasaray'dan Dijital Finans Devrimi: GSPara Tanıtımı Yapıldı

Galatasaray ve QNB Finansbank, GSPara uygulamasını tanıttı. Yenilikçi projenin detayları etkinlikte paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 22:36
Galatasaray'dan Dijital Finans Devrimi: GSPara Tanıtımı Yapıldı

Galatasaray ve QNB Finansbank İş Birliği

Galatasaray Spor Kulübü ve QNB Finansbank, GSPara adlı dijital bankacılık uygulamasını tanıtmak için bir etkinlik düzenledi. Tanıtım, RAMS Park'ta gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Etkinlikte Bulundu

Tanıtım etkinliğine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk, futbolcular Fernando Muslera, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras katıldı.

Dursun Özbek'in Açıklamaları

Dursun Özbek, etkinlikte yaptığı konuşmada, "GSPara, dünyada bir spor kulübü tarafından hayata geçirilen ilk dijital bankacılık projesi. Galatasaray’ın finansına katkı sağlayarak, sportif başarılar için önemli bir kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm Galatasaraylıları bu uygulamayı kullanmaya davet ediyorum," dedi.

Okan Buruk ve Ömer Aras'tan Destek

Teknik direktör Okan Buruk da, Galatasaray’ın bu girişimiyle büyük bir adım attığını belirterek, "Bu uygulamayı kullanmaya tüm Galatasaraylıları davet ediyoruz. Kulübümüzün geleceği için bu çok önemli," ifadesini kullandı.

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ise, "GSPara, Galatasaray camiasına özel geliştirilmiş bir dijital bankacılık markası olarak önemli fırsatlar sunacak. Tüm Galatasaraylılara hayırlı olsun," diyerek projeye duyduğu heyecanı paylaştı.

Etkinlik Sonrası

Tanıtım organizasyonu, katılımcıların fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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