Galatasaray'dan Futbolcuların Sağlık Durumu Açıklaması

Galatasaray Kulübü'nden Sağlık Durumu Açıklaması

Galatasaray Kulübü, tedavilerine devam eden oyuncuların sağlık durumları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kulüp doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılıların Malmö ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçı öncesinde, basın mensuplarıyla bir araya gelerek son durumu değerlendirdi.

Futbolcuların Sağlık Durumu

İnce, futbolcuların tedavi süreçleri hakkında şu bilgileri verdi:

Ismail Jakobs : Tedavi sürecinin 1 ayı doldu ve aşil tendonunun kasın içinde yırtık olduğu belirlendi. Bu durum sıradan bir kas sakatlığından daha ciddi olup, tekrarlama riski taşımaktadır. Jakobs'un durumu iyi ancak maç performansı için saha çalışmalarına devam edilmesi gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde karar verilecektir.

: Tedavi sürecinin 1 ayı doldu ve aşil tendonunun kasın içinde yırtık olduğu belirlendi. Bu durum sıradan bir kas sakatlığından daha ciddi olup, tekrarlama riski taşımaktadır. Jakobs'un durumu iyi ancak maç performansı için saha çalışmalarına devam edilmesi gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde karar verilecektir. Abdülkerim Bardakçı : Normalden daha erken sahalara dönebildi, fedakarlık yaparak özel iğnelerle mücadele etti.

: Normalden daha erken sahalara dönebildi, fedakarlık yaparak özel iğnelerle mücadele etti. Barış Alper Yılmaz : Ciddi bir riskten döndü, dizinde yaşanan esneme nedeniyle Malmö maçı için düşünülemiyor. Ön çapraz bağ ya da iç yan bağda tam yırtık riski bulunmaktaydı.

: Ciddi bir riskten döndü, dizinde yaşanan esneme nedeniyle Malmö maçı için düşünülemiyor. Ön çapraz bağ ya da iç yan bağda tam yırtık riski bulunmaktaydı. Osimhen : Geçmişte yaşadığı sakatlıkların ardından bu sefer diğer ayağının arka adalesinde orta düzeyde bir gerilme meydana geldi. Tedavi süreci devam ediyor.

: Geçmişte yaşadığı sakatlıkların ardından bu sefer diğer ayağının arka adalesinde orta düzeyde bir gerilme meydana geldi. Tedavi süreci devam ediyor. Kaan Ayhan: Çalışmalara başladı ve en kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın oyuncularının sağlık durumları, takım performansı açısından kritik öneme sahipken, ilerleyen günlerde yeni güncellemelerin yapılması bekleniyor.