Galatasaray'dan Kaan Ayhan Açıklaması: Sağlık Durumu ve Tedavi Süreci

Galatasaray'dan Kaan Ayhan'ın Sağlık Durumu Açıklaması

Galatasaray Kulübü, Kaan Ayhan'ın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun geleceğini yakından ilgilendiren bir durumun detayları verildi.

2. Derece Strain Tespit Edildi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında gerçekleşen Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Kaan Ayhan, bugün Medicna hastanesinde yapılan kontroller sonrası sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tanısı aldı.

Bu açıklama ile birlikte, Ayhan'ın tedavisine hemen başlanıldığı duyuruldu. Galatasaray taraftarları, futbolcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.