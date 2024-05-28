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Galatasaray’dan Okan Buruk’la devam kararı: Sözleşme uzatılacak

Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk ile sözleşmeyi uzatma kararı kaldı. Bu sezon 30 milyon TL ile takımın başında yer alan Buruk’un yeni sözleşme ile maaşının 50 milyon TL’ye çıkarılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:59
Galatasaray’dan Okan Buruk’la devam kararı: Sözleşme uzatılacak

Galatasaray’da iki sezondur şampiyonluk kazanan teknik direktör Okan Buruk, takımı ile sözleşmeyi uzatacak. Edinilen bilgilere göre sözleşmesi sona eren Buruk için Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon da Okan Buruk’la devam edecek.

Bir kez daha başkan seçilen Dursun Özbek’in ilerleyen günlerde yeni sözleşme için Okan Buruk ile masaya oturması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon ücreti 18 milyon TL’den 30 milyon TL’ye yükseltilen Buruk’un, yeni sezon için ücretinin 50 milyon TL civarında olması bekleniyor.

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