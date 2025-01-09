Galatasaray'dan PFDK Kararına Sert Tepki

Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Göztepe ile oynanan lig maçının ardından verdiği çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle taraftarların biletlerinin bloke edilmesi cezasına karşı çıktı.

Kulüp, internet sitesinde "Galatasaray taraftarını susturamazsınız" başlığıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı disiplin kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada devamla, "Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir" denildi. Bu kararın, federasyonun iflasının en net göstergesi olduğu belirtilirken, "Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak" vurgusu yapıldı.

Galatasaray yönetimi, bu kararın sahiplerine seslenerek, "Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin" çağrısında bulundu. "Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız" ifadesiyle yerinde durmayacaklarının altı çizildi.

PFDK, Galatasaray-Göztepe maçında taraftarların sebep olduğu çirkin tezahüratın yanı sıra, aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübe 300 bin lira para cezası verdi. Ayrıca, kuzey, güney ve doğu tribünlerindeki çeşitli bloklarda yer alan taraftarların kartlarının ev sahibi olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi kararı da alındı.

Kurul, merdiven boşluklarının doldurulması ve aynı durumun bu sezonda 7. kez yaşanması nedeniyle Galatasaray'a 495 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.