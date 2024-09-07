Galatasaray'dan Taylan Antalyalı Kiralama Hamlesi

Galatasaray'dan Kiralama Açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü, genç futbolcu Taylan Antalyalı'nın Bodrumspor FK'ye kiralandığını resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, bu transferin detaylarına yer verildi.

Taylan Antalyalı'nın Transfer Detayları

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı, 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, Galatasaray'ın genç futbolculara fırsat tanıma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.