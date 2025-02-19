Galatasaray'dan TFF'ye Sert Eleştiriler: 'Yabancı Hakem Tartışması'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na eleştirilerde bulundu. Kulüp, TFF'nin konuya dair tutarsız tutumlarını vurgulayarak, yabancı hakem kararının ardından yaşanan çelişkilere dikkat çekti.

Galatasaray'ın resmi açıklamasında, TFF'nin göreve başladığı günden bu yana sergilediği çelişkili tutumların bir yenisini daha eklediğine işaret edilerek, "Seçildiği ilk gün, kulüp başkanlarının PFDK'ye sevk edilmeyeceğini söyledikten sonra başkanlara ceza yağdırmaya başlaması ve ardından 'Ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak' demesine rağmen sadece birkaç ay içinde bu kararını değiştirmesi, aslında federasyonun içindeki kararsızlığın bir yansımasıdır" denildi.

Açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun derbiyi yönetecek olan yabancı hakemin lisans durumu hakkında sorular da yöneltilerek, "Bahsi geçen hakem, MHK Talimatı gereği 2024-2025 sezonuna dair lisans çıkartmış mıdır? Muhtemel yabancı hakem, Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi'nde yer almakta mıdır? Bu gibi sorular yanıt arıyor" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, ayrıca, derbi öncesi tüm gelişmelerin sarı-lacivertli takımın lehine sonuçlar oluşturmak adına yapıldığını öne sürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sorular her ne kadar açıkça duruyor olsa da, hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkların uzun bir süredir planlandığını görebiliyoruz. Türk spor kamuoyunu, organize edilmek istenen bu kötülüğü ve kardeşi kardeşe kırdırma çabasına karşı bir araya gelmeye davet ediyoruz" denildi.

Taraftarlara, provokasyonlara karşı sakin kalmaları ve takıma destek vermeleri gerektiği hatırlatılarak, "Adalet elbet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu'nu son bir kez daha uyarıyoruz, bir kulübün federasyonu olmayı bırakın ve Türk futbolu için gerekeni yapın" çağrısı yapıldı.