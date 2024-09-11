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Galatasaray’dan Transfer Bombası! Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas Galatasaray’a Geliyor!

Galatasaray, transferin son günlerinde Eljif Elmas için harekete geçti. Eski Fenerbahçeli yıldız, sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın!

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:28
Galatasaray’dan Transfer Bombası! Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas Galatasaray’a Geliyor!

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ TRANSFER ATAĞI: ELJIF ELMAS GALATASARAY’A GELİYOR!

Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına günler kala büyük bir sürprize imza atmak üzere. Teknik direktör Okan Buruk’un talimatıyla orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, eski Fenerbahçeli yıldız Eljif Elmas için resmen harekete geçti. Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen Elmas, Galatasaray’a transfer olmaya çok yakın. Napoli'den büyük bir bonservis bedeliyle transfer edilen Makedon yıldız, Galatasaray’ın transfer listesinde ilk sıraya yerleşti. İşte Galatasaray’ın son dakika transfer hamlesi ve detayları...

Galatasaray’dan Transfer Bombası! Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas Galatasaray’a Geliyor!

ZALEWSKI TRANSFERİNDE SIKINTILAR YAŞANDI

İtalya’nın başkenti Roma’da Zalewski transferi için yoğun çaba harcayan Galatasaray, anlaşmaya varma konusunda bir dizi engelle karşılaştı. Roma forması giyen genç oyuncu için yapılan görüşmeler henüz sonuç vermedi. Sarı kırmızılı ekip, transferin son gününe kadar bu transfer için tüm imkanlarını zorlamaya devam edecek. Ancak Galatasaray, Zalewski transferinde yaşadığı bu sorun nedeniyle alternatif isimlere yönelmek zorunda kaldı.

Galatasaray’ın bu süreçte rotasını aniden Almanya’ya çevirdiği ve burada Leipzig forması giyen Eljif Elmas için harekete geçtiği bildirildi. Transferin son günlerinde bu hamle, taraftarları heyecanlandırdı.

GALATASARAY ESKİ FENERBAHÇELİ YILDIZ İÇİN DEVREDE!

Galatasaray, orta saha bölgesini güçlendirmek için Eljif Elmas’ı kadrosuna katmak için ciddi bir adım attı. Sarı kırmızılı ekip, Elmas için Leipzig ile görüşmelere başladı. Eski Fenerbahçeli oyuncunun Türkiye’ye geri dönüş ihtimali futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe’den Napoli’ye yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olan Elmas, Serie A’da gösterdiği başarılı performansın ardından Leipzig’e transfer olmuştu. Şimdi ise sarı kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor.

Galatasaray, Eljif Elmas transferini tamamlamak için Leipzig kulübüyle görüşmelerini hızlandırdı ve oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı. Elmas’ın transferi Galatasaray camiasında büyük bir coşkuyla karşılandı.

OKAN BURUK'UN ORTA SAHA TALEBİ: ELMAS BİR NUMARADA!

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray yönetiminden özellikle sol açık, orta saha ve sol stoper mevkilerine transfer yapılmasını talep ediyordu. Bu talep doğrultusunda, ilk etapta Carney Chukwuemeka ve Onyedika isimleri gündeme gelse de, her iki transferde yaşanan aksaklıklar nedeniyle sarı kırmızılı ekip yönünü Eljif Elmas’a çevirdi.

Okan Buruk, orta saha için olmazsa olmaz dediği transferde, Eljif Elmas’ın yeteneklerine olan güvenini belirtti. Galatasaray, Buruk’un bu talebi doğrultusunda Elmas transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

ELMAS TRANSFERİNDE İMZA YAKIN!

Galatasaray, Eljif Elmas transferinde büyük mesafe kat etti. Leipzig kulübü ile yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve transferin son aşamaya geldiği ifade ediliyor. Sarı kırmızılı ekip, Eljif Elmas’ı kadrosuna katmak için Leipzig’i ikna etmeyi başardı. Elmas’ın Galatasaray’a imza atması an meselesi olarak görülüyor.

Galatasaray, Eljif Elmas ile yaptığı görüşmelerde de olumlu bir noktaya geldi. Elmas’ın Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı ve Galatasaray forması giymeye istekli olduğu belirtildi. Taraftarlar, Elmas transferinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

GALATASARAY’IN DİĞER ORTA SAHA HEDEFLERİ

Galatasaray, orta saha transferinde öncelikli olarak Carney Chukwuemeka ve Raphael Onyedika isimlerini gündemine almıştı. Ancak bu iki oyuncunun transferinde yaşanan sorunlar, sarı kırmızılı ekibi farklı seçeneklere yöneltti. Chelsea’den Chukwuemeka ve Midtjylland forması giyen Onyedika için yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine, Galatasaray’ın Eljif Elmas için yaptığı hamle transfer sürecini hızlandırdı.

Galatasaray yönetimi, bu transfer döneminde orta sahaya yapacağı takviye ile kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Elmas, hem tecrübesi hem de genç yaşıyla Galatasaray’ın oyun planına önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor.

GALATASARAY’DA HEDEF: ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, Avrupa arenasında başarı için kadronun güçlendirilmesi gerektiğini sürekli vurgularken, Eljif Elmas gibi kaliteli oyuncuların kadroya katılması bu hedefi destekliyor.

Sarı kırmızılı ekip, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala orta sahadaki eksiklerini kapatarak hem yerel ligde hem de Avrupa’da başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyor.

 

ELMAS TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞILDI

Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Eljif Elmas transferinde büyük bir yol kat etti. Leipzig’de forma giyen Makedon oyuncu, sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın. Teknik direktör Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Elmas’ın imzasıyla bu hedefini gerçekleştirmiş olacak.

Galatasaray taraftarları, Elmas’ın takıma katılmasıyla birlikte hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde daha güçlü bir Galatasaray izleyeceklerine inanıyorlar.

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