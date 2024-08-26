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Galatasaray'dan Young Boys Maçı İçin Kenetlenme Çağrısı

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Young Boys maçı öncesi camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 19:30
Galatasaray'dan Young Boys Maçı İçin Kenetlenme Çağrısı

Galatasaray'dan Önemli Açıklama

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan önce sarı-kırmızılı camiaya birlik çağrısında bulundu.

Bütün Dikkat Şampiyonlar Ligi'nde

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi konuşan Hatipoğlu, "Artık gündemimiz sadece Şampiyonlar Ligi. Galatasaray'ın ait olduğu yere ulaşması için son 24 saat kaldı. Tüm Galatasaraylılardan, camiamızdan ve taraftarımızdan sadece maçı konuşmalarını rica ediyorum. Bu maçın atmosferine girmeliyiz," dedi. Büyük Bir Destek Bekliyoruz

Hatipoğlu, "Bugün konuşulacak tek şey, takımımıza nasıl yardım edeceğimiz. Bu mücadeledeki herkesin, üzerlerine düşeni yapması gerekiyor. Stadımızda muazzam bir atmosfer yaratacağımızı ve tarihi bir Avrupa yolculuğuna başlayacağımıza inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Young Boys ile Zorlu Bir Maç Bekliyor

İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacakları mücadelenin önemine vurgu yapan Hatipoğlu, "Young Boys'un son yıllardaki başarısını unutmamalıyız. Birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Yarın seyircimizin desteğiyle bu maçı kazanacağız," şeklinde konuştu. Transfer Gündemi kapandı

Hatipoğlu, "Transfer gündemi artık sona erdi, sezon başında belirlediğimiz planları hayata geçirdik. Maçtan sonra yeni projeler üzerinde çalışacağız, fakat şu an gündemimizde transfer yok," dedi.

Takım Hazır, Moral Yüksek

Son olarak, takımın moralinin yüksek olduğunu ve oyuncuların maça odaklandığını vurgulayan Hatipoğlu, "Takımımız, teknik kadro ve taraftar hazır. Herkes maça en iyi şekilde hazırlanıyor," dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre’nin Young Boys takımını konuk...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre’nin Young Boys takımını konuk edecek Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenman öncesi, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre’nin Young Boys takımını konuk...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre’nin Young Boys takımını konuk edecek Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenman öncesi, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre’nin Young Boys takımını konuk...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre’nin Young Boys takımını konuk edecek Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenman öncesi, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu.

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