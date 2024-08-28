Galatasaray'dan Young Boys Maçı Sonrası Değerlendirme

Galatasaray Yönetimi, Young Boys Mağlubiyetini Değerlendirdi

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'a 1-0 yenilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz, Takımı Motive Etmek"

Hatipoğlu, mağlubiyetin ardından taraftarlardan özür dilerken, "Mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza daha iyi bir performans göstermeyi isterdik. Burada olan herkesin, oyuncularımız ve teknik ekibin arkasında durması gerekiyor. Geçen sezonki başarılarından dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Bu maçta istediğimiz oyunu sergileyemedik ve beklemediğimiz bir sonuçla ayrıldık," dedi.

"Birlikte Zor Günleri Aşabiliriz"

İbrahim Hatipoğlu, takımın karşılaşmadaki performansı için öz eleştiride bulunarak, "Zor günleri birlik ve beraberlikle aşabileceğimize inanıyorum. Yarın, UEFA Avrupa Ligi'nde kendimizi yeniden motive etmeliyiz. Önümüzdeki zorlu süreçte kazanan bir Galatasaray olmalıyız," şeklinde konuştu.

"İki Yeni Transfer Yapmayı Planlıyoruz"

Transfer konusuna da değinen Hatipoğlu, "Mevcut kadromuzda tespit ettiğimiz iki bölgeye takviye yapmayı hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız son aşamaya geldi. Kısa sürede gereken adımları atacağız. Galatasaray her zaman devlerle mücadele etmelidir," ifadelerini kullandı.

Zaha ve Transfer Süreci

Zaha'nın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, "Zaha kadromuzda yer almadı çünkü sağlık sorunları vardı. Transfer döneminin son günlerini yaşıyoruz ve oyuncularımız üzerinde teklifler var. Gelecek günlerde onların performanslarına güveniyoruz," dedi.

Yeni Başlangıç için Hazırlıklar

Son olarak, mağlubiyetteki eleştirilerin haklı olduğunu kabul eden Hatipoğlu, "Taraftarımızın eleştirilerine saygı duyuyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenimiz sona erdi ama Avrupa Ligi ve Süper Lig'e odaklanmalıyız. Hatalarımızdan ders alarak yeni bir başlangıç yapma kararlılığındayız," diyerek sözlerini tamamladı.