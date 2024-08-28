Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Galatasaray'dan Young Boys Maçı Sonrası Değerlendirme

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys mağlubiyetini değerlendirirken, teknik direktör Okan Buruk'a destek vereceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 01:46
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 01:46
Galatasaray'dan Young Boys Maçı Sonrası Değerlendirme

Galatasaray Yönetimi, Young Boys Mağlubiyetini Değerlendirdi

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'a 1-0 yenilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz, Takımı Motive Etmek"

Hatipoğlu, mağlubiyetin ardından taraftarlardan özür dilerken, "Mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza daha iyi bir performans göstermeyi isterdik. Burada olan herkesin, oyuncularımız ve teknik ekibin arkasında durması gerekiyor. Geçen sezonki başarılarından dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Bu maçta istediğimiz oyunu sergileyemedik ve beklemediğimiz bir sonuçla ayrıldık," dedi.

"Birlikte Zor Günleri Aşabiliriz"

İbrahim Hatipoğlu, takımın karşılaşmadaki performansı için öz eleştiride bulunarak, "Zor günleri birlik ve beraberlikle aşabileceğimize inanıyorum. Yarın, UEFA Avrupa Ligi'nde kendimizi yeniden motive etmeliyiz. Önümüzdeki zorlu süreçte kazanan bir Galatasaray olmalıyız," şeklinde konuştu.

"İki Yeni Transfer Yapmayı Planlıyoruz"

Transfer konusuna da değinen Hatipoğlu, "Mevcut kadromuzda tespit ettiğimiz iki bölgeye takviye yapmayı hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız son aşamaya geldi. Kısa sürede gereken adımları atacağız. Galatasaray her zaman devlerle mücadele etmelidir," ifadelerini kullandı.

Zaha ve Transfer Süreci

Zaha'nın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, "Zaha kadromuzda yer almadı çünkü sağlık sorunları vardı. Transfer döneminin son günlerini yaşıyoruz ve oyuncularımız üzerinde teklifler var. Gelecek günlerde onların performanslarına güveniyoruz," dedi.

Yeni Başlangıç için Hazırlıklar

Son olarak, mağlubiyetteki eleştirilerin haklı olduğunu kabul eden Hatipoğlu, "Taraftarımızın eleştirilerine saygı duyuyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenimiz sona erdi ama Avrupa Ligi ve Süper Lig'e odaklanmalıyız. Hatalarımızdan ders alarak yeni bir başlangıç yapma kararlılığındayız," diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar