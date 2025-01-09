Galatasaray, David Efianayi ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray, ABD'li oyuncu David Efianayi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Efianayi, süper ligde düşük bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:11
Galatasaray, David Efianayi ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray, David Efianayi ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu David Efianayi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, sezon başında kadroya katılan 29 yaşındaki oyun kurucu ile karşılıklı mutabakat sonucu ayrılık kararı alındığı belirtildi.

David Efianayi'nin Performansı

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 8 karşılaşmada görev alan Efianayi, 3,1 sayı ortalaması ile dikkat çekmedi. Ayrıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 mücadelede 4,5 sayı ortalaması çıkaran Efianayi, 1,8 ribaunt ve 1,3 asistlik istatistikler sergiledi.

Galatasaray, Efianayi ile yollarını ayırarak takımın geleceği açısından yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

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