Galatasaray Deplasmanda Rekor Kırdı

Galatasaray'dan Tarihi Başarı

Galatasaray, Onvo Antalyaspor ile yaptığı müsabakayı 3-0’lık skorla kazanarak, Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman galibiyet serisi rekorunu ele geçirdi.

Deplasmanda 13 Maçtır Kaybetmiyor

Geçtiğimiz sezonda 9 deplasman maçını ardı ardına kazanan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da dış sahada oynadığı 4 maçta kayıpsız geçerek toplamda 13 karşılaşmalık bir seri yakaladı. Bu başarı, Galatasaray’ı Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman galibiyet serisi rekorunun sahibi yaptı.

Liderliği Paylaşmaya Devam Ediyor

Galatasaray, bu galibiyetle puanını 25'e çıkararak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Takım, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini ise 10 maça yükseltti. Son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye karşı aldı. Bu sezon ise çıktığı 9 maçta toplam 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

İki Yıldızdan Öne Çıkan Performans

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Onvo Antalyaspor karşısında attığı 2 golle dikkat çekerken, bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 4’e çıkardı. Ayrıca, Nijeryalı forvet Victor Osimhen de maçta attığı röveşata golü ile takıma katkıda bulundu ve bu sezonki gol sayısını 3 olarak belirledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.