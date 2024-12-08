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Galatasaray, Deplasmanda Sivasspor'u 3-2 Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 18:18
Galatasaray, Deplasmanda Sivasspor'u 3-2 Geçti

Trendyol Süper Lig: Galatasaray, Deplasmanda Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, lider Galatasaray, deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Dikkate değer bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

Maç Özeti ve Öne Çıkan Anlar

Maçın başlangıcında her iki takım da mücadeleci bir performans sergiledi. 49. dakikada Uğur Çiftçi ’nin sol kanattan ortasında, ceza sahasında Koita’nın kafa vuruşu, kaleci Muslera ’da kaldı.

53. dakikada Galatasaray, barajı geçerek 3-1 öne geçti. Yunus Akgün ’ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı Ali Şaşal Vural ’ın yanından ağlara göndermeyi başardı.

57. dakikada tekrar sahneye çıkan Uğur Çiftçi ’nin sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda, kaleye giden topu Muslera son anda çeldi.

61. dakikada Yunus Akgün ’ün ceza sahası dışından attığı sert şut, Ali Şaşal Vural tarafından kornere gönderildi.

88. dakikada Torreira ’nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi’nin vuruşu, kaleci Ali Şaşal Vural tarafından kornere çelindi.

Son dakika anlarında 90+1. dakikada, Sonko ’nun uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bekir Turaç Böke, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-3 yaptı.

Sonuç olarak, Galatasaray, bu zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini korudu.

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