Galatasaray Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile gerçekleştireceği derbi maçının hazırlıklarını sonlandırdı. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma ile başladı.
İki Gruplu Antrenman
Antrenman, iki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimindeki idman, taktik çalışmalara geçilerek tamamlandı.
Derbi Maçı Bilgileri
Galatasaray, yarın akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak.