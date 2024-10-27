Galatasaray Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile gerçekleştireceği derbi maçının hazırlıklarını sonlandırdı. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma ile başladı.

İki Gruplu Antrenman

Antrenman, iki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimindeki idman, taktik çalışmalara geçilerek tamamlandı.

Derbi Maçı Bilgileri

Galatasaray, yarın akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak.