Galatasaray, Derbide Fenerbahçe'ye Konuk Oluyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Ülker Stadı'nda 20.00'de başlayacak olan maçta, hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Galatasaray, Süper Lig'de Liderlik Koltuğunda

Lider konumda bulunan Galatasaray, ligde oynadığı 5 maçtan da galip geldi ve topladığı 15 puan ile birinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Sezonun En Fazla Gol Atan Takımı

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 5 maçında toplamda 17 gol kaydetti. Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'a ise 5'er gol atarak dikkat çekti. Ayrıca, Gaziantep FK maçında da 3 gol kaydettikleri için ligdeki en fazla gol atan takım konumundalar.

Tek Eksik Hakim Ziyech

Galatasaray'da, sakatlığı nedeniyle Hakim Ziyech yarın Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Ziyech, Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.

Icardi'nin Dönüşü

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığının ardından takımla antrenmanlara başladı. Icardi'nin, Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına Okan Buruk karar verecek.

Barış Alper Yılmaz'ın Formu

Barış Alper Yılmaz, son 4 Süper Lig maçında 4 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. Milli oyuncu, Galatasaray’ın son 4 galibiyetinde büyük rol oynadı.

Okan Buruk Döneminde Fenerbahçe'ye Karşı Başarı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta 3'ünde kalesini gole kapattı. İki karşılaşmayı 3-0 kazanırken, 1 maçta 0-0 berabere kaldı. Sadece geçen sezon Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.