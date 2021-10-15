Galatasaray devre arasında iki yıldızı getiriyor

Süper Lig’in ilk 8 haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray’da devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. Sarı kırmızılı yönetim Fatih Terim’in isteği doğrultusunda orta sahaya Gedson Fenandes ve Mohamed Elneny ile temasa geçti.

Yaz transfer döneminde de transfer edilmek istenen her iki ismin devre arasında takıma katılmasını isteyen Fatih Terim özellikle Gedson’un bonservisinin alınmasını istedi. Ayrıca sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elneny ise bonservissiz şekilde kadroya katılmak isteniyor.

Mısırlı orta saha oyuncusu da daha önce yaptığı açıklamada Arsenal’den ayrılabileceğini söylemişti. Mısırlı oyuncu daha fazla süre alacağı bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Gedson Fenandes ise her fırsatta Galatasaray’a gitmek istediğini belirtiyor.