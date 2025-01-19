Galatasaray-Dinamo Kiev Maçını Kristo Tohver Yönetecek

Galatasaray, Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi'nde Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yönetiminde karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:39
Galatasaray-Dinamo Kiev Maçını Kristo Tohver Yönetecek

Galatasaray-Dinamo Kiev Maçı Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Salı günü oynanacak olan Galatasaray ile Dinamo Kiev (Ukrayna) karşılaşması, Estonyalı hakem Kristo Tohver tarafından yönetilecek. Müsabaka RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak.

Hakem Ekibi

Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja yapacak. Müsabakada Marko Liiva VAR, Joonas Jaanovits ise AVAR olarak görev alacak.

Galatasaray ve Dinamo Kiev arasında gerçekleşecek bu kritik mücadele, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yol haritasını belirleyecek önemli bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

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